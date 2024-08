Newswise — LONDRES — Os wearables medem vários aspectos da saúde, e a variabilidade da frequência cardíaca pode ser um deles. Você pode ficar surpreso quando o seu dispositivo informa que a variabilidade da sua frequência cardíaca é alta ou baixa, mas o que isso significa? O Dr. Elijah Behr, cardiologista na Mayo Clinic Healthcare em Londres, explica a variabilidade da frequência cardíaca e como ela influencia a saúde.

O que a variabilidade da frequência cardíaca mede?

"A variabilidade da frequência cardíaca mede o equilíbrio da atividade nervosa no corpo e a forma como se relaciona com a sua frequência cardíaca e pressão arterial, " explica o Dr. Behr.

O sistema nervoso ao qual a variabilidade da frequência cardíaca está ligada é chamado de sistema nervoso autônomo. Ele pode ser considerado como o equilíbrio entre os efeitos da adrenalina no corpo e a outra parte do sistema nervoso, o nervo vago, acrescenta o Dr. Behr.

"De batida em batida, ou ao longo de períodos de tempo, a variabilidade da frequência cardíaca pode ser medida de diferentes maneiras para tentar avaliar esse equilíbrio dentro do sistema nervoso autônomo", diz ele.

O que significa alta ou baixa variabilidade da frequência cardíaca?

"Em geral, pessoas com maior variabilidade da frequência cardíaca têm maior probabilidade de ter uma melhor aptidão cardiovascular. Os atletas tendem a ter uma variabilidade muito alta da frequência cardíaca, por exemplo", diz Behr.

Pessoas com menor variabilidade da frequência cardíaca podem ser mais propensas a não ter aptidão cardiovascular ou ter doenças cardíacas subjacentes, explica o médico.

Isso significa que as pessoas com alta variabilidade da frequência cardíaca não têm nada com que se preocupar, e aquelas com baixa variabilidade da frequência cardíaca devem se preocupar?

Para pessoas que não foram diagnosticadas com uma doença cardíaca e são saudáveis, a variabilidade da frequência cardíaca por si só não é uma informação sobre a qual um médico possa agir, diz o Dr. Behr.

"A variabilidade da frequência cardíaca, por si só, provavelmente não fornecerá uma visão clara da sua probabilidade de, por exemplo, ter um ataque cardíaco, parada cardíaca ou outros problemas no ritmo cardíaco. Isso não fornece detalhes suficientes para dizer: 'Sim, você está com maior risco de X", diz ele.

A pesquisa sobre a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes que tiveram ataques cardíacos ainda não foi incorporada na tomada de decisões clínicas sobre eles, em como tratar alguém de forma mais assertiva, diz Behr.

É possível melhorar a variabilidade da frequência cardíaca?

"Pode-se dizer a um paciente que ele precisa se exercitar mais, perder um pouco de peso, ficar mais apto. Mas essas são coisas que já são incentivadas a serem feitas para a saúde do coração em geral", diz Behr.

Conselhos para as pessoas preocupadas com a variabilidade da frequência cardíaca:

"Ignore isso como uma medida isolada. Use isso como uma forma de incentivá-lo a ser um pouco mais saudável em seu estilo de vida", aconselha o Dr. Behr. "Observe a pressão arterial, o colesterol, o peso, o exercício; se você estiver preocupado com a variabilidade da frequência cardíaca, você deve se preocupar com esses fatores. São aspectos mais tangíveis que podem ser postos em prática e que sabemos que terão um impacto na sua longevidade.”

