Newswise — Brazzaville, République du Congo, 5 août 2024 – Une innovante collaboration public-privé, le Projet de Gestion des Écosystèmes Périphériques (PROGEPP), célèbre 25 ans de protection des gorilles, éléphants et autres espèces sauvages et de renforcement des communautés locales.

Créé en 1999, le PROGEPP est une collaboration unique entre le ministère de l'Économie Forestière, la société forestière Olam Agri’s Wood Business - Congolaise Industrielle de Bois (CIB) et la Wildlife Conservation Society (WCS), qui vise à travailler avec les communautés pour une utilisation durable des ressources naturelles et à étendre les efforts de conservation à la zone tampon autour du parc national de Nouabalé-Ndoki, dans les concessions forestières exploitées par la CIB.

S'étendant sur 1,3 million d'hectares, le projet contribue à la gestion durable des écosystèmes et la protection d’une zone tampon autour d’aires protégées, en s’appuyant sur un partenariat avec les populations locales et la recherche scientifique. Il opère dans une zone géographique cruciale, en bordure de quatre aires protégées, et joue un rôle essentiel dans la préservation du Trinational de la Sangha (TNS), un site classé au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO.

Le PROGEPP joue un rôle essentiel dans la conservation d'espèces en danger critique d’extinction, avec près de 24 000 gorilles et 6 000 éléphants recensés dans sa zone d’intervention. Au-delà de la conservation de la faune, il a été un catalyseur pour l'autonomisation des communautés locales et la création d'emplois durables (offrant plus de 165 contrats), afin de réduire de manière significative la pression de la chasse et du braconnage. Ces 25 années de partenariat ont notamment abouti à :

La remise en liberté de plus de 1 400 animaux, la saisie de 850 armes illégales et la destruction de plus de 110 000 collets métalliques.

La réduction significative du braconnage des éléphants, avec 3 carcasses signalées en 2024 contre 33 en 1999.

La création de plus de 400 micro-entreprises (boutiques, bétail et cultures) pour diversifier et améliorer les moyens de subsistance et de plus de 42 groupes d'épargne, bénéficiant à 650 personnes.

Des publications scientifiques importantes, à l’exemple des lignes directrices sur les meilleures pratiques pour réduire l'impact de l'exploitation forestière commerciale sur les grands singes en Afrique équatoriale occidentale (D.Morgane, C.Sanz, 2007).

Richard Malonga, directeur pays de WCS Congo, souligne que « le PROGEPP-Kabo représente un modèle de partenariat réussi entre le secteur public, une entreprise privée et une organisation de conservation. Ensemble, nous préservons la biodiversité exceptionnelle du paysage de Ndoki-Likouala dans la zone périphérique du parc national de Nouabalé-Ndoki pour les générations futures. Nous renforçons les efforts de conservation tout en guidant les communautés locales vers de nouveaux moyens de subsistance grâce à une gestion participative et inclusive ».

Vincent Istace, responsable de la responsabilité d'entreprise et du développement durable chez Olam Agri, remarque : « Les efforts de conservation du PROGEPP sont remarquables. Ils ont protégé des milliers d'animaux et créé un modèle de gestion durable qui inspire des projets dans toute l'Afrique centrale. » En tant que pionnier, l'approche innovante du PROGEPP a inspiré des initiatives régionales similaires.

Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière du Congo, souligne : « PROGEPP-Kabo est un exemple remarquable de partenariat pour la conservation. Nous réaffirmons notre engagement à préserver la biodiversité et à soutenir des initiatives durables pour le Congo. Alors que le PROGEPP célèbre son 25e anniversaire, il cherche à relever de nouveaux défis, tels que l'adaptation à de nouvelles infrastructures routières pour éviter une hausse du braconnage. Le projet s'engage à poursuivre sa collaboration avec les communautés et les autorités locales afin d'assurer un avenir durable à la faune et à la flore de la région ».

À propos de WCS Congo

Depuis plus de 30 ans, la WCS joue un rôle majeur dans la conservation de la faune sauvage et des lieux sauvages en République du Congo, où elle a contribué à la création, à l'expansion et à la gestion de trois des cinq parcs nationaux. WCS travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, les parties prenantes nationales et les communautés locales pour protéger les riches écosystèmes du Congo.

À propos d'Olam Agri

Olam Agri est une entreprise agroalimentaire leader dans le secteur des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des fibres, avec une présence mondiale, des capacités de transformation et une compréhension approfondie des besoins du marché, construites depuis 33 ans. Avec une présence solide sur les marchés émergents à forte croissance et des produits tels que les céréales et les oléagineux, les aliments intégrés pour animaux et les protéines, le riz, les huiles comestibles, les céréales et les graines spécialisées, le coton, les produits du bois, le caoutchouc et les services financiers liés aux matières premières, Olam Agri est au cœur des flux commerciaux mondiaux de produits alimentaires et agroalimentaires, avec un volume de 38,3 millions de tonnes échangées en 2022. En se concentrant sur la transformation des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des fibres pour un avenir plus durable, Olam Agri vise à créer de la valeur pour ses clients, à permettre aux communautés agricoles de s'épanouir de manière durable et à assurer une sécurité alimentaire pour l'avenir. Olam Agri est une filiale à part entière du groupe Olam. Pour plus d'informations et pour vous abonner à nos actualités, visitez : www.olamagri.com

À propos d'Olam Group

Olam Group est une entreprise agroalimentaire de premier plan qui fournit des denrées alimentaires, des ingrédients, des aliments pour animaux et des fibres à 20 200 clients dans le monde entier. Notre chaîne de valeur s'étend sur plus de 60 pays et comprend des opérations agricoles, de transformation et de distribution, ainsi qu'un réseau mondial d'agriculteurs. En se fixant pour objectif de "réimaginer l'agriculture et les systèmes alimentaires mondiaux", Olam Group entend relever les nombreux défis liés à la satisfaction des besoins d'une population mondiale croissante, tout en ayant un impact positif sur les communautés agricoles, notre planète et l'ensemble de nos parties prenantes. Basé et coté à Singapour, Olam Group se classe actuellement parmi les 30 plus grandes sociétés primaires cotées en termes de capitalisation boursière sur le SGX-ST.

Depuis juin 2020, Olam Group est inclus dans la série d'indices FTSE4Good, une série d'indices mondiaux d'investissement durable développée par FTSE Russell, suite à une évaluation rigoureuse des activités de la chaîne d'approvisionnement d'Olam, de son impact sur l'environnement et de sa transparence en matière de gouvernance. La série d'indices FTSE4Good identifie les entreprises qui font preuve de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et est utilisée par divers acteurs du marché pour créer et évaluer des fonds d'investissement responsable. De plus amples informations sur Olam sont disponibles sur le site www.olamgroup.com.