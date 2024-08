Newswise — ROCHESTER, Minnesota — Embora o câncer renal seja raro em crianças, o tumor de Wilms é o tipo mais comum encontrado em crianças. A doença afeta frequentemente crianças de 3 a 4 anos. Graças aos avanços nos tratamentos ao longo das últimas décadas, as taxas de sobrevivência deste câncer raro melhoraram significativamente. O desenvolvimento de um plano de tratamento personalizado para cada criança com o tumor de Wilms também ajudou a melhorar o prognóstico para crianças com essa doença.

"Cada tumor de Wilms é diferente — em relação a tamanho, localização, complexidade e se ele se espalhou para outros órgãos", explica a Dra. Stephanie Polites, cirurgiã pediátrica da Mayo Clinic em Rochester, Minnesota. "Ter uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde que possam desenvolver um plano de cuidados individualizado para cada criança é fundamental."

Na Mayo Clinic, uma equipe de profissionais de saúde desenvolve planos de tratamento para o tumor de Wilms. A equipe pediátrica de tumores sólidos inclui:

Oncologistas pediátricos: Médicos especializados no tratamento de crianças e jovens adultos com câncer.

Oncologistas de radiação: Médicos especializados no tratamento do câncer com radioterapia, um tipo de tratamento contra o câncer que utiliza feixes de energia intensa — raios-x ou prótons — para matar células cancerígenas.

Radiologistas pediátricos: Médicos especializados no uso de tecnologia de imagem para diagnosticar e tratar crianças em várias condições.

Cirurgiões pediátricos: Médicos especializados na realização de cirurgias em crianças.

Urologistas pediátricos: Médicos especializados em diagnosticar e tratar problemas que envolvem o trato urinário masculino e feminino e os órgãos reprodutivos masculinos em crianças.

Antes de iniciar o tratamento, a equipe de cuidados do seu filho determinará se o tratamento contra o câncer poderá afetar a fertilidade futura da criança. Em caso afirmativo, a equipe oferecerá à família opções de proteção da fertilidade. Estas opções dependerão da idade da criança, da fase da puberdade, do diagnóstico e do plano de tratamento proposto. Os procedimentos para proteger a fertilidade são integrados com outros procedimentos de tratamento ou exames de imagem, sempre que possível, para minimizar a exposição da criança à anestesia.

O tratamento para o tumor de Wilms pode ser iniciado com a cirurgia para remover todo ou parte do rim. Radiologistas pediátricos constroem modelos 3D anatômicos em tamanho real do tumor de Wilms e estruturas circundantes para auxiliar no planejamento cirúrgico. Essa abordagem é útil em circunstâncias mais complicadas, como a remoção da parte do rim que contém o tumor ou a remoção de múltiplos tumores de um rim.

O tratamento normalmente envolve a remoção cirúrgica de todo o rim e dos gânglios linfáticos próximos, através de uma incisão no abdômen. Dado o tamanho substancial de muitos tumores de Wilms e suas proximidades com estruturas e órgãos vitais, a equipe cirúrgica pediátrica do seu filho precisa se especializar em operações abdominais complexas em crianças para garantir os melhores resultados.

Às vezes, um tumor se estende para os principais vasos sanguíneos, e essa abordagem requer a assistência de cirurgiões vasculares especializados no tratamento de doenças do sistema circulatório.

A quimioterapia pode ser utilizada antes da cirurgia para reduzir os tumores e torná-los mais fáceis de serem removidos. Após a cirurgia, a quimioterapia pode matar as células cancerígenas deixadas no corpo. A quimioterapia também pode ser uma opção para crianças cujos cânceres estão fora de alcance para serem removidos completamente através da cirurgia.

A radioterapia também pode ser utilizada para tratar o tumor de Wilms. A radioterapia geralmente utiliza raios-x para irradiar energia intensa para matar as células cancerígenas. A terapia por feixe de prótons, outro avanço importante no cuidado de crianças com tumor de Wilms e outros cânceres infantis, também pode ser uma opção. Esta terapia de feixe de precisão altamente direcionada destrói o câncer, poupando o tecido saudável. Trata-se de um componente importante do plano de tratamento para crianças, pois evita danos aos órgãos em desenvolvimento e reduz complicações a longo prazo, efeitos colaterais e doenças malignas secundárias.

A pesquisa sobre o tumor de Wilms está em andamento e os pesquisadores da Mayo Clinic estão estudando novas formas de se tratar este câncer raro.

