MANKATO, Minnesota — Por mais de 15 anos, Ronald Gary Woods finalizava a maioria dos seus dias com os joelhos doendo.

"Era difícil dar uma volta. Meus joelhos ficavam doloridos, estalavam e trincavam", diz Woods, com 63 anos, da cidade de Eagle Lake, Minnesota. "Além disso, eles simplesmente se desgastaram."

Woods tentou vários tratamentos, incluindo injeções de cortisona e ablação nervosa para interromper os sinais de dor enviados ao cérebro. Seu plano era esperar até a aposentadoria para realizar uma intervenção cirúrgica. "Mas eu estava cansado de ter dor", diz ele.

Woods e o Dr. Jacob Ziegler, seu cirurgião ortopédico no Sistema de Saúde da Mayo Clinic em Mankato, recomendou uma substituição bilateral do joelho, uma cirurgia para substituir ambos os joelhos ao mesmo tempo. O Dr. Ziegler tornou-se recentemente o primeiro cirurgião do sistema de saúde a começar a utilizar a nova tecnologia de sensores licenciada pela Zimmer Biomet através de uma parceria com a Canary Medical. "Os implantes ortopédicos inteligentes funcionam da mesma forma que as substituições de joelho padrão, mas incluem um sensor no pino fixado no osso da canela que monitora e rastreia remotamente a recuperação do paciente, medindo a amplitude dos seus movimentos, passos, comprimento da passada e outros dados associados ao seu modo de andar."

O Dr. Ziegler explicou a Woods que ele usaria um aplicativo para ver suas informações sobre seu modo de andar e mobilidade, enquanto se recuperava da cirurgia. Os dados seriam enviados uma vez por dia para a equipe do Dr. Ziegler, ajudando-os a monitorar o progresso de Woods.

"Isso me parecia incrível", diz Woods. "O médico me disse que isso também ajudaria na pesquisa. E eu pensei: 'Por que não?"

De acordo com Zimmer Biomet, Woods foi um dos primeiros pacientes conhecidos no mundo a receber substituições de joelho inteligentes bilaterais em uma única cirurgia no dia 26 de março.

O Dr. Ziegler e o Dr. Cory Couch, cirurgião ortopédico na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, são os únicos cirurgiões da Mayo Clinic que implantaram substituições inteligentes de joelho em pacientes; essas tecnologias se tornarão amplamente disponíveis após o período de testes na Mayo Clinic.

O monitoramento remoto é um grande benefício nos cuidados com a saúde em ambientes rurais," afirma o Dr. Ziegler. Pacientes que vivem longe do hospital podem não precisar retornar para algumas consultas de acompanhamento presenciais durante a recuperação caso os dados da smart knee apresentarem métricas positivas de recuperação.

"O maior benefício para os pacientes é a nossa capacidade de monitorar seu progresso com dados objetivos", explica o Dr. Ziegler. "Historicamente, tivemos que fazer isso de uma forma muito subjetiva. Podíamos ver a amplitude de movimento do paciente e, além disso, nós apenas perguntávamos: 'Como você se sente? Você sente que está se movimentando bem? Você sente que está progredindo?' E os pacientes não tinham como saber o que deveria ser normal ou com o que comparar. Agora podemos acessar essas curvas de recuperação e mostrá-los como os seus dados se comparam aos de outros pacientes em uma coorte e o que eles podem fazer para progredir."

A bateria tem a garantia de 10 anos, embora muitas delas provavelmente durem mais, diz o Dr. Ziegler. Quando a bateria acaba, a substituição do joelho continua funcionando como uma substituição tradicional do joelho.

O Dr. Ziegler salienta que a privacidade do paciente está sempre em primeiro lugar. Os dados em tempo real não são coletados e não há um componente de GPS mostrando à equipe médica onde o paciente está localizado em tempo real.

Os pacientes também podem optar por parar de enviar os dados caso não queiram que suas métricas sejam compartilhadas com a equipe médica.

Pensar no futuro da tecnologia é algo animador, diz ele. Futuras versões poderão ser capazes de detectar micro movimentos e mudanças sutis de temperatura, com o intuito de identificar infecções no início ou o afrouxamento do implante.

Tanto o Dr. Ziegler como Woods concordam que Woods está indo muito bem na sua recuperação, e que os dados da smart knee ajudam a equipe médica a garantir que ele está no caminho certo.

"Estou melhorando a cada dia que passa", diz Woods, que em apenas alguns meses após a cirurgia conseguiu voltar a andar em sua motocicleta. "Não vou chegar a Sturgis este ano", diz ele, referindo-se ao rali anual de motocicletas na Dakota do Sul, " mas no próximo ano com certeza estarei lá."

###

Sobre o Sistema de Saúde da Mayo Clinic

O Sistema de Saúde da Mayo Clinic é composto por clínicas, hospitais e outras instalações que atendem às necessidades de saúde das pessoas em Minnesota e Wisconsin. Os profissionais de saúde de base comunitária, combinados com os recursos e a experiência da Mayo Clinic, permitem que os pacientes da região recebam cuidados de saúde de forma presencial e virtual da mais alta qualidade perto de suas