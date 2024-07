PREZADA MAYO CLINIC: Tenho um membro da família que está tomando um medicamento prescrito para perda de peso. Até o momento, ela tem sido bem sucedida e tudo isso está melhorando a sua saúde. No entanto, ela admitiu que muitas vezes ingere menos de 1.000 calorias por dia. Como posso incentivar a sua jornada de perda de peso, mas também garantir que ela está recebendo uma nutrição adequada?

Tara Schmidt, nutricionista registrada na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, fornece informações sobre a importância de se discutir nutrição no contexto de medicamentos para a perda de peso.

RESPOSTA: Enquanto os medicamentos para perda de peso possuem um efeito positivo sobre a saúde de muitas pessoas, é importante também falar sobre nutrição. Além de seguir a narrativa" por favor, coma de forma saudável e faça exercícios " (apesar de ser verdade), é necessário que os pacientes que tomam medicamentos para perda de peso sejam capazes de controlar os efeitos colaterais, manter-se hidratados e consumir nutrientes adequados.

Os medicamentos para a obesidade aprovados pela Food and Drug Administration geralmente funcionam diminuindo o apetite e aumentando a saciedade.

Os populares medicamentos à base de peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1) retardam o esvaziamento gástrico ou a velocidade com que o alimento sai do estômago. Isso pode levar a efeitos colaterais comuns, como náuseas, constipações e vômitos. Para a maioria, estes efeitos secundários são rápidos e temporários. É provável que eles sejam mais incômodos no início da medicação ou com um aumento da dose, e podem melhorar dentro de dias ou semanas. Mantenha o seu médico informado sobre quaisquer efeitos secundários graves e contacte-o se você não conseguir comer ou beber.

Para muitos, os efeitos colaterais se tornam mais fáceis de lidar com o tempo e com um pouco de esforço." Os usuários devem comer devagar, evitar grandes refeições, beber bastante líquido e manter a ingestão de proteínas. Se as calorias se tornarem uma preocupação (menos de 1.200 por dia), trabalhe no aumento da densidade de calorias e nutrientes com refeições, bebidas e snacks. Produtos como iogurte grego, smoothies, shakes de proteína e sopas costumam ser ricos em nutrientes e fáceis de digerir. Refeições macias, batidas ou líquidas podem ser melhor toleradas. Lembre-se de que a hidratação é crucial porque a falta dela pode causar ou piorar os efeitos colaterais, incluindo náuseas, constipações, dores de cabeça e fadiga. Certifique-se de ter água ou outra bebida saudável à mão e beba ao longo do dia.

Desenvolver um conjunto de hábitos é fundamental a longo prazo. Mais opções de medicamentos estarão disponíveis nos próximos anos. Apesar disso, é importante contar com um conjunto de habilidades, caso alguém precise ou opte por abandonar o medicamento para perda de peso. Recuperar o peso pode ser algo assustador e muito real. Assim como alguém que depende de um medicamento para manter a pressão arterial em uma faixa saudável, a eliminação do medicamento provavelmente resultaria novamente em hipertensão. É por isso que usamos a palavra "ferramentas" quando se trata de medicamentos, procedimentos e cirurgias para perda de peso. Elas são um benefício extra, mas essas ferramentas não fazem todo o trabalho sozinhas. Focando em refeições nutritivas e estabelecendo prontamente uma rotina de exercícios, a pessoa cria as ferramentas necessárias para o sucesso a longo prazo, não importando se elas serão utilizadas futuramente.

A rápida perda de peso, seja por mudanças no estilo de vida, medicamentos ou procedimentos, levará a alguma perda de massa muscular. Foque e divida as fontes de proteína dos alimentos ou bebidas ao longo do dia. Para não adicionar volume às refeições, pense em maneiras de adicionar proteína sem adicionar volume, como adicionar uma proteína em pó ou iogurte grego a um smoothie matinal, mergulhar vegetais em queijo cottage ou adicionar feijão a uma sopa favorita. Comer proteína como o primeiro item da refeição também é uma estratégia útil para garantir que ela não seja deixada no prato.

Participar de treinos de força é também igualmente importante. Comece com o peso corporal, se necessário, e aumente o peso ou a dificuldade ao longo do tempo. Ainda não consegue fazer uma flexão? Não tem problema! Pratique primeiro usando a parede. Em seguida, tente usando o braço de um sofá. Progrida para os joelhos e não se sinta mal se uma flexão feita na ponta dos pés não for possível para você. O objetivo aqui é manter e/ou desenvolver todos os grupos musculares, independentemente de essa flexão te levar ou não para um boot camp." Outros exercícios de peso corporal incluem agachamentos, avanços, pranchas, dips de tríceps e agachamentos na parede.

Por fim, peça ajuda. Uma equipe multidisciplinar é um excelente recurso para responder às suas dúvidas e necessidades. Além da prescrição de medicamentos, os pacientes podem se beneficiar de programas projetados especificamente para usuários de medicamentos para perda de peso. Visite os sites da Mayo Clinic Diet Rx Companion e da Mayo Clinic Rx Medical Weight Loss para saber mais.

