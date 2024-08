Newswise — CAMEROUN, 13 août 2024—Afin d'intensifier les efforts de protection des lions d'Afrique centrale, une équipe d’éco-gardes et de biologistes camerounais du ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) et de la Wildlife Conservation Society (WCS) a posé des colliers GPS sur sept des grands félins du parc national de Bouba Ndjidda, ce qui porte à dix le nombre de lions munis d'un collier. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un effort à long terme du gouvernement camerounais et de la WCS visant à redonner à la faune de Bouba Ndjidda sa splendeur d'antan.

Serge Patrick Tadjo est le gardien de Bouba Ndjidda et est farouchement engagé dans la protection du parc. Il a déclaré : « Bouba Ndjidda et son paysage environnant sont l'un des joyaux de l'Afrique centrale, mais ils sont soumis à la pression incessante des braconniers, du pâturage illégal et de l'exploitation illicite de l'or. Il y a plus d'une décennie, nous nous sommes attaqués aux braconniers d'éléphants organisés au Soudan et nous avons réussi à les chasser de Bouba Ndjidda et du Cameroun. Les colliers GPS nous ont aidés à protéger nos éléphants et nous sommes très heureux d'utiliser la même technique pour les lions. Nous avons maintenant 10 lions suivis, dont trois ont été munis de colliers au début de l'année par une excellente ONG locale, Biodiversité, environnement et développement durable. »

Les dix colliers sont le dernier outil de haute technologie pour soutenir les efforts des éco-gardes du MINFOF afin de protéger efficacement et en toute sécurité la faune et la flore du parc. Paul Bour, Directeur du paysage pour WCS, aide le gouvernement camerounais à planifier et à préparer les patrouilles anti-braconnage. « Les données fournies par les colliers nous aident à être stratégiques », a-t-il déclaré. « Nous recevons quatre fois par jour la localisation des lions par satellite, directement sur nos ordinateurs portables, ce qui nous permet de voir les zones du paysage que les lions parcourent presque en temps réel. Nous pouvons, de manière proactive, donner la priorité à ces zones pour les patrouilles, afin de nous assurer qu'elles sont bien protégées et que les braconniers n'y ont pas accès. »

Les colliers permettront également de mieux comprendre l'écologie des lions d'une région d'Afrique où l'espèce est mal connue. Le Dr. Paul Funston, d'African Lion Conservation, a travaillé avec l'équipe pour capturer les lions et a déclaré : « Les lions sont en danger d'extinction dans toute l'Afrique centrale et la plupart des populations sont très réduites et très menacées. Le Parc de Bouba Ndjidda est intéressant car les lions se reproduisent bien dans certaines parties du parc, mais ils ne semblent pas élever autant de lionceaux que nous l'aurions espéré. Les données scientifiques fiables provenant des colliers permettront d'élucider ce mystère et d'autres inconnues concernant la population. »

Selon la dernière évaluation de la liste rouge de l'UICN publiée en 2023, on estime qu'il y a entre 20 000 et 23 000 lions en Afrique. À l’échelle continentale, l'espèce est classée comme vulnérable, les populations les plus sûres se trouvant en Afrique australe et dans certaines parties de l'Afrique de l'Est. Cependant, on pense aujourd'hui qu'il reste moins de 1000 lions en Afrique centrale, et l'espèce est considérée comme étant en danger au niveau régional. Il existe également une sous-espèce unique, le lion du Nord, qui est génétiquement regroupée avec les lions d'Afrique de l'Ouest ainsi qu'avec la dernière population restante en Asie, dans l'État indien du Gujarat.

Luke Hunter, directeur exécutif du programme des Grands Félins de la WCS, a déclaré : « Le lion est souvent ignoré dans les plans de conservation parce qu'il est relativement commun et facile à voir dans les célèbres parcs nationaux d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, qui attirent les touristes. Mais le lion du Nord est en réelle difficulté et a besoin d'une attention urgente en matière de conservation. Bouba Ndjidda est l'un des seuls sites d'Afrique centrale où l'on observe les premiers signes de rétablissement de la population. Cela témoigne de l'étroite collaboration entre le gouvernement camerounais et WCS sur le terrain. Avec un engagement à long terme en faveur de cette approche, je pense que Bouba Ndjidda est une lueur d'espoir pour le lion en Afrique centrale. »

À propos de la Wildlife Conservation Society (WCS)

MISSION : La Wildlife Conservation Society (WCS) préserve la faune et les espaces sauvages du monde entier à travers la science, des actions de conservation, l’éducation et en inspirant les populations à respecter la nature. Pour remplir sa mission, la WCS, située au Zoo du Bronx à New York City, aux Etats-Unis, met à profit son programme mondial de conservation dans près de 60 pays, sur tous les océans de la planète et au sein de ses cinq parcs fauniques de New York visités chaque année par 4 millions de personnes. La WCS allie son expertise sur le terrain, dans ses zoos et son aquarium pour mener à bien sa mission de conservation. www.wcs.org