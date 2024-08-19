روتشستر، ولاية مينيسوتا — سرطان الكلية نادر في الأطفال، ومع ذلك فإن ورم ويلمز هو أكثر الأورام السرطانية شيوعًا في الأطفال المصابين بسرطان الكلية. يُصيب هذا المرض الأطفال بعمر 3 إلى 4 سنوات. وبفضل التطورات التي حدثت في العلاجات خلال العقود السابقة، فإن معدلات الشفاء من هذا السرطان النادر تحسّنت بشكلٍ ملحوظ. وقد ساهم إعداد خطة مخصصة لكل طفل مصاب بورم ويلمز في تحسين فرص الشفاء للأطفال المصابين بهذا المرض.

تقول الدكتورة ستيفاني بوليتس، جرّاحة أطفال في مايو كلينك في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا "يختلف كل ورم ويلمز عن غيره في الحجم والموضِع والتعقيد، وإذا ما كان انتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم أم لا". "لذا من الضروري وجود فريق متعدد التخصصات من الأطباء الذين يُمكنهم إعداد خطة رعاية صحية لكل طفل."

في مايو كلينك، يضع فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية خطط علاج لورم ويلمز. يتضمن فريق علاج أورام الأطفال:

أطباء أورام الأطفال: أطباء متخصصون في علاج الأطفال واليافعين المصابين بالسرطان.

أطباء علاج إشعاعي: أطباء متخصصون في علاج السرطان بالعلاج الإشعاعي، وهو أحد أنواع علاج السرطان يستخدم أشعة عالية الطاقة – أشعة سينية أو بروتونات – لقتل خلايا السرطان.

أخصائي أشعة للأطفال: أطباء متخصصون في استخدام أجهزة الأشعة التصويرية لتشخيص الأطفال المصابين بأمراض مختلفة وعلاجهم.

جراحو الأطفال: أطباء متخصصون في إجراء العمليات الجراحية للأطفال.

أخصائيو المسالك البولية للأطفال: أطباء متخصصون في تشخيص وعلاج مشاكل الجهاز البولي في الأطفال الذكور والإناث والأعضاء التناسلية لدى الأطفال الذكور.

قبل البدء في العلاج، سيحدد فريق الرعاية الصحية لطفلك إذا كان علاج السرطان سيؤثر على خصوبة الطفل في المستقبل. وإذا كان هذا هو الحال، فسيعرضون على العائلة خيارات للحفاظ على الخصوبة. وتعتمد هذه الخيارات على عمر الطفل ومرحلة البلوغ والتشخيص وخطة العلاج المقترحة. تتم إجراءات الحفاظ على الخصوبة أثناء الإجراءات العلاجية الأخرى أو الفحوصات بالأشعة التصويرية إن أمكن لتقليل تعرض الطفل إلى التخدير.

يُمكن أن تبدأ الخطة العلاجية لورم ويلمز بإجراء جراحة لاستئصال جميع أجزاء الورم من الكلية. ويقوم أخصائيو الأشعة للأطفال ببناء نماذج تشريحية وثلاثية الأبعاد بالحجم الطبيعي لورم ويلمز والأجهزة المحيطة به للمساعدة في التخطيط للجراحة بدقة متناهية. وهذا النموذج مفيد في الحالات المعقدة، مثل استئصال الجزء الذي يحتوي على الورم في الكلية فقط أو استئصال أورام متعددة من كلية واحدة.

وربما يشمل العلاج استئصال الكلية بالكامل والغدد الليمفاوية المجاورة لها من خلال شق في البطن. نظرًا لأن العديد من أورام ويلمز تكون كبيرة وقريبة من الأعضاء والأجهزة الحيوية، فإن الفريق الجراحي لعلاج طفلك يحتاج إلى متخصصين في عمليات البطن المعقدة للأطفال لضمان تحقيق أفضل النتائج.

في بعض الأحيان يتشعب الورم إلى الأوعية الدموية الرئيسية، وهذا يتطلب مساعدة من جراحيّ أوعية دموية متخصصين في علاج أمراض الجهاز الدوري.

يُمكن أن يُستخدم العلاج الكيماوي قبل الجراحة لتقليص حجم الأورام وتسهيل استئصالها. وبعد الجراحة، فإن العلاج الكيماوي من شأنه قتل كل الخلايا السرطانية الكامنة في الجسم. ويُمكن أن يكون العلاج الكيماوي خيارًا للأطفال المصابين بأورام في مراحل متقدمة يصعب استئصالها بالكامل بالجراحة.

يُمكن أن يُستخدم العلاج الإشعاعي أيضًا لعلاج ورم ويلمز. وفي الأغلب يستخدم العلاج الإشعاعي أشعة سينية لتركيز شعاع عالي الطاقة على الخلايا السرطانية للقضاء عليها. ويُمكن استخدام العلاج بأشعة البروتونات، وهذا العلاج الإشعاعي نوع متطور لعلاج الأطفال المصابين بورم ويلمز والأورام السرطانية الأخرى لدى الأطفال. وهذا العلاج الإشعاعي بالبروتونات يوجه حزمة أشعة متناهية الدقة للقضاء على الخلايا السرطانية والحفاظ على صحة الأنسجة السليمة المحيطة بالورم. وهو جزء مهم من خطة علاج الأطفال حيث يمنع وصول الضرر إلى الأعضاء الأخرى ويقلل من التداعيات الصحية طويلة الأجل والآثار الجانبية وظهور الأورام الخبيثة الثانوية.

لا تزال الأبحاث جارية حول ورم ويلمز، ويدرس الباحثون في مايو كلينك طرقًا جديدة لعلاج هذا السرطان النادر.

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