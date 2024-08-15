مانكاتو، مينيسوتا — لأكثر من 15 عامًا، كان رونالد جاري وودز ينهي معظم أيامه بألم في ركبتيه.

"كان من الصعب التجول. كانت ركبتي تتألمان وتصدران أصوات فرقعة وتكسير"، يقول وودز، 63 عامًا، من إيجل ليك، مينيسوتا. "لقد تآكلتا فقط، مثل كل شيء آخر."

جرب وودز علاجات متنوعة، بما في ذلك حقن الكورتيزون واستئصال الأعصاب، لقطع إشارات الألم المرسلة إلى الدماغ. كان يخطط للانتظار حتى التقاعد لإجراء التدخل الجراحي. ولكنه يقول: "كنت متعبًا من الألم".

وودز والدكتور جاكوب زيجلر، جراح العظام في نظام مايو كلينك الصحي في مانكاتو، أوصيا بإجراء استبدال مزدوج للركبتين، وهي جراحة لاستبدال كلتا الركبتين في نفس الوقت. أصبح الدكتور زيجلر مؤخرًا أول جراح في النظام الصحي يبدأ في استخدام تقنية المستشعرات الجديدة المرخصة من شركة زيمر بيوميت (Zimmer Biomet) عبر شراكة مع شركة كاناري ميديكال (Canary Medical). تعمل الغرسات الذكية للعظام مثل استبدال الركبة التقليدي، ولكنها تتضمن مستشعرًا في الساق المثبتة في عظم الساق يراقب ويتتبع تعافي المريض عن بُعد من خلال قياس نطاق الحركة، الخطوات، وطول الخطوة، والبيانات الأخرى المتعلقة بالمشية.

أوضح الدكتور زيجلر لوودز أنه سيكون لديه تطبيق لرؤية معلومات المشي والتنقل أثناء تعافيه من الجراحة. سيتم تحميل البيانات مرة واحدة يوميًا إلى فريق الدكتور زيجلر، لمساعدتهم في مراقبة مدى تقدم وودز.

يقول وودز: "بدا الأمر جيدًا". وقال الطبيب "يمكن استخدامها أيضًا من أجل الأبحاث، أليس كذلك؟"

وفقًا لشركة زيمر بيوميت (Zimmer Biomet)، كان وودز أحد أوائل المرضى المعروفين في العالم الذين خضعوا لعملية جراحية واحدة لاستبدال الركبتين الذكيتين في 26 مارس.

الدكتور زيجلر والدكتور كوري كاوتش، جراح العظام في مايو كلينك في روتشستر، مينيسوتا، هما الطبيبان الوحيدان في مايو كلينك اللذان قاما بزراعة الركبة الذكية للمرضى، ولكنها ستصبح متاحة على نطاق واسع بعد فترة التجربة التي تجريها مايو كلينك لهذه التكنولوجيا.

يقول الدكتور زيجلر إن المراقبة عن بُعد تُعد فائدة كبيرة في الرعاية الصحية في المناطق الريفية. قد لا يحتاج المرضى الذين يعيشون على مسافة بعيدة عن المستشفى إلى العودة لبعض المواعيد المتابعة الشخصية أثناء التعافي إذا أظهرت بيانات الركبة الذكية مقاييس تعافٍ إيجابية.

يقول الدكتور زيجلر: "قدرتنا على مراقبة تقدم المرضى ببيانات موضوعية هي أكبر فائدة لهم، ففي الماضي، كان علينا القيام بذلك بشكل ذاتي للغاية. كنا نرى نطاق حركتهم، وما بعد ذلك كان مجرد سؤال، "كيف تشعر؟ هل تشعر أنك تتحرك بشكل جيد؟ هل تشعر أنك تتقدم؟" ولم يكن لدى المرضى أي وسيلة لمعرفة ما يجب أن يكون عليه الطبيعي أو ما يمكن مقارنته. نستطيع الآن سحب منحنيات التعافي هذه وإظهارها لهم، موضحين كيف تقارن بياناتهم ببيانات مرضى آخرين في نفس المجموعة وما يمكنهم القيام به للتقدم".

يقول الدكتور زيجلر: "البطارية مضمونة لتستمر لمدة 10 سنوات، على الرغم من أن العديد منها قد يستمر لفترة أطول. عندما تنفد البطارية، يستمر استبدال الركبة في العمل مثل استبدال الركبة التقليدي".

يشير الدكتور زيجلر على أن خصوصية المرضى دائمًا في المقدمة. لا يتم جمع البيانات في الوقت الفعلي، ولا يوجد مكون لنظام تحديد المواقع (GPS) يظهر لفريق الرعاية مكان وجود المريض في أي وقت. يمكن للمرضى أيضًا اختيار التوقف عن تحميل البيانات إذا لم يرغبوا في مشاركة مقاييسهم مع فريق الرعاية.

يقول الدكتور زيجلر إن المعيار الوحيد للمرضى الذين يرغبون في تلقي الركبة الذكية هو أنهم يجب أن يكونوا مرتاحين بما يكفي مع التكنولوجيا ليتمكنوا من التفاعل مع التطبيق.

ويقول أيضًا، مستقبل التكنولوجيا مثير للتفكير. الإصدارات المستقبلية قد تكون لديها القدرة على اكتشاف الحركات الدقيقة وتغيرات درجة الحرارة الطفيفة لتحديد العدوى مبكرًا أو تفكك الزرعة.

يتفق كل من الدكتور زيجلر وودز على أنه يسير بشكل جيد في تعافيه، وأن البيانات من الركبة الذكية ساعدت فريق الرعاية الخاص به على التأكد من أنه على المسار الصحيح.

يقول وودز: "أن ركبته تتحسن كل يوم"، فقد تمكن بعد عدة أشهر فقط من الجراحة العودة إلى دراجته النارية. يقوا أيضًا: "لن أتمكن من الوصول إلى ستورجيس هذا العام، لكن العام المقبل سأتمكن من ذلك بالتأكيد". وأشار إلى أن تجمع الدراجات النارية السنوي يكون في داكوتا الجنوبية.

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حول نظام مايو كلينك الصحي

نظام مايو كلينك الصحي يتكون من عيادات ومستشفيات ومرافق أخرى تخدم الاحتياجات الصحية للناس في مينيسوتا وويسكونسن. يمكن لاختصاصي الرعاية الصحية في المجتمع، جنبًا إلى جنب مع موارد وخبرات مايو كلينك، تمكين المرضى في المنطقة من تلقي الرعاية الصحية البدنية والافتراضية بأعلى جودة بالقرب من منازلهم.