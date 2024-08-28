جاكسونفيل، ولاية فلوريدا — ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ضغط الدم المرتفع، هو مشكلة شائعة تؤثر على شرايين الجسم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم.

بشكل عام، ارتفاع ضغط الدم هو قراءة ضغط الدم التي تبلغ 130/80 أو أعلى. يقول د. إيفان بورتر الثاني، دكتور في الطب، وأخصائي أمراض الكلى في مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض الكلى المزمنة.

عندما تفكر في ارتفاع ضغط الدم، ربما تعلم بالفعل أنه يمكن أن يُسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن هذا ليس كل ما في الأمر.

يقول الدكتور بورتر: "يمكن أن يؤدي ضغط الدم المرتفع أيضًا إلى الإصابة بمرض الكلى المزمن".

ويقول إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتسبب في إضعاف الأوعية الدموية في الكلى وإتلافها.

يضيف الدكتور بورتر قائلاً، "مع تطور مرض الكلى المزمن، يصاب العديد من الأشخاص بارتفاع ضغط الدم، ويبدو أن الأمرين متلازمين. وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يصابون بأمراض الكلى المزمنة أيضًا. "إن السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أحد أهم الأمور التي يمكننا القيام بها عندما يعاني أحد الأشخاص من مرض الكلى المزمن."

وكيف يمكنك السيطرة عليه، غالبًا ما تتضمن الإجراء تغييرات في نمط الحياة.

يقول الدكتور بورتر: "إن ما يتعلق بارتفاع ضغط الدم هو أنه يستجيب للعديد من الأمور التي نقوم بها في نمط حياتنا: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتجنب الأطعمة المصنعة، وتقليل تناول الصوديوم، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات في نظامنا الغذائي المعتاد". "وفي بعض الأحيان قد لا تكون هذه التغييرات في نمط الحياة كافية. وهؤلاء هم المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية للمساعدة في السيطرة على ضغط الدم. ولكن يمكننا إحداث تأثير كبير من خلال القرارات التي نتخذها في نمط حياتنا للسيطرة على ضغط الدم".

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