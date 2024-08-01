عند سفرهم إلى بيئات جديدة. ويحدث بسبب تناول طعام أو ماء ملوث. يقول جيسي براكامونتي، دكتور تقويم العظام واختصاصي طب الأسرة في مايو كلينك في فينيكس، إن إسهال المسافرين لا يكون خطيرًا في العادة، ولكنه قد يكون مزعجًا للغاية. ويقدم استراتيجيات للمساعدة على البقاء بصحة جيدة وتجنب هذا الاضطراب.

أثناء خوض مغامرة، فإن آخر ما ترغب به هو الحاجة المُلحّة لدخول الحمَّام.

يقول الدكتور براكامونتي: "عندما يسافر الأشخاص إلى الخارج، قد يصابون بإسهال المسافرين". "يرتبط ذلك عادةً بالتعرض للبكتيريا أو الفيروسات أو في بعض الأحيان للطفيليات عندما تكون في بلد جديد وتتناول طعامًا أو ماءً ملوثًا."

قد تبدأ الأعراض فجأة.

يوضح الدكتور براكامونتي قائلًا: "تتراوح الأعراض بين البراز المائي الرخو الذي يصل إلى ثلاث مرات يوميًا، وتقلصات مؤلمة في البطن، وأحيانًا حمى خفيفة وغثيان".

الوقاية من المرض هي الأساس. ابدأ بتناول طعام مطبوخ جيدًا وشرب ماء معقم.

يقول الدكتور براكامونتي: «هناك قول مأثور يقول: اطبخه، أو اسلقه، أو قشره، أو دعك منه».

وسواء كنت في رحلة بحرية، أو تتناول الطعام في بوفيه أو من بائع متجول، ينبغي عليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

يقول الدكتور براكامونتي: "الأشياء التي يمكنك القيام بها في بعض الأحيان للوقاية هي شرب الكثير من السوائل، والتأكد من غسل يديك بشكل كافٍ، وفي بعض الحالات، يكون توفر مادة بزموت تابع ساليسيلات - إما في شكل أقراص وردية أو سائل وردي - مفيدًا مع بعض الحالات".

الجفاف هو من المضاعفات الأكثر شيوعًا لإسهال المسافرين، لذلك من المهم محاولة الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل جيد.

تعد محاليل تعويض السوائل عن طريق الفم أفضل طريقة لتعويض السوائل المفقودة. تحتوي هذه المحاليل على الماء والأملاح بنسب محددة لتعويض كل من السوائل والكهارل. كما تحتوي على الغلوكوز لتعزيز امتصاصها في السبيل المعوي.

تتوفر منتجات تعويض السوائل عن طريق الفم المعبأة في الصيدليات في المناطق المتقدمة، والعديد منها يحمل علامات تجارية خاصة به. يمكنك العثور على عبوات مسحوق أملاح تعويض السوائل عن طريق الفم، التي تحمل علامة منظمة الصحة العالمية (World Health Organization (WHO)-ORS)، في المتاجر والصيدليات والهيئات الصحية في معظم البلدان. لعمل المحلول، أضف المسحوق إلى المياه المعبأة أو المغلية وفقًا للتوجيهات الموجودة على العبوة.

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