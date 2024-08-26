عزيزي متابع مايو كلينك: الكثير من أصدقائي يتبعون نظام الحمية النباتية. هل هذا نفس الشيء مثل اتباع النظام النباتي الصارم؟ هل هو صحي بالنسبة لك؟ ماذا يمكنني أن أتناول بالفعل؟

الإجابة: تتجاوز الأطعمة النباتية "السلطة المملة". ومع اتباع نظام غذائي نباتي كامل، يركز الأشخاص على تناول الأطعمة التي تأتي أساسًا من النباتات وتوجد في حالتها الطبيعية، كما تقول كريستين نغوين، دكتورة في الطب، طبيبة الأسرة في مايو كلينك في جاكسونفيل، فلوريدا. ويأخذ النظام النباتي ذلك أيضًا في الاعتبار، ولكن يمكن أن يتضمن عوامل اجتماعية وعدالة أخرى في ذلك نمط الحياة.

"بالتأكيد، قد يكون من الصعب الاعتماد على الأطعمة النباتية الكاملة بنسبة 100%، خاصةً إذا لم تكن معتادًا على ذلك"، وفقًا لما ذكرته الدكتورة نغوين.

كما توصي بالبدء بإدخال فاكهة إضافية، أو خضار، أو طعام كامل إلى نظامك الغذائي ببطء وبالتدريج. إحدى الأشياء التي توصي بها هي أخذ ما هو جزء من روتينك الطبيعي ببساطة وإضافة إليه. لذا، إذا كنت شخصًا يستمتع بتناول الشوفان في وجبة الإفطار، ربما تضيف حصة إضافية من الفاكهة.

إحدى أكبر المفاهيم الخاطئة لدى الناس عندما يسمعون عن النظام النباتي هي أنهم قد لا يحصلون على ما يكفي من البروتين لأنهم معتادون على تناول اللحوم، سواء كان ذلك من البروتين الحيواني أو منتجات الألبان أو البيض، كما ذكرت الدكتورة نغوين. ويمكن للأشخاص الحصول على الكثير من البروتين من الأطعمة النباتية مثل البقوليات، والعدس، والتوفو، والمكسرات، والبذور.

طريقة أخرى للنظر في احتياجات البروتين هي النظر إلى ما هو موجود في طبقك. وأضافت الدكتورة نغوين، عند بناء طبقك، يجب أن يكون نصف الطبق خضروات، وربع الطبق يمكن أن يكون بروتين، والربع الأخير من الطبق يمكن أن يكون كربوهيدرات.

طريقة الطبق هي تصور ما هو موجود في طبقك للمساعدة في تلبية احتياجاتك اليومية. كما يجب أن يكون حجم البروتين المختار بحجم مجموعة من أوراق اللعب. ونأمل في المستقبل أن تتمكن من استبدال بعض بروتينات الحيوانات ببروتين نباتي.

الحصول على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات أمر مهم بنفس قدر تلبية كمية الخمس حصص الموصى بها يوميًا من الفواكه والخضروات. وتشير ألوان الفواكه والخضروات المختلفة إلى المغذيات النباتية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك. ومن خلال شراء المنتجات الموسمية يمكن أن يجعلنا نجرب أطعمة جديدة قد لا نتناولها عادةً طوال العام، كما ذكرت الدكتورة نغوين.

وأضافت قائلة: "أحيانًا قد نجد أننا نحب (أو ربما لا نحب) تلك الأطعمة الجديدة التي نجربها". "قد نرغب في الغوص بشكل أعمق في معرفة ما إذا كانت النكهة التي لا نحبها أم الملمس؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكنني طهيها أو تحضيرها بطريقة مختلفة لتكون أكثر متعة؟"

على سبيل المثال، يوفر العدس كمية كافية من البروتين ويسهل إضافته إلى أي طبق. ويمكنك إضافة العدس إلى أي شوربة منزلية أو فلفل حار كعامل قوام أو كبديل للحوم في كرات اللحم النباتية أو التاكو. ويعد العدس جزءًا مهمًا من النظام الغذائي النباتي الكامل لأنه غني بالألياف ويحتوي على مصادر رائعة للبوتاسيوم والبروتين. حيث أظهر العدس قدرته على خفض مستوى الدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. كما أنه مصدر رائع للبريبايوتكس للمساعدة في تنويع الأمعاء وحمايتها من أمراض الجهاز الهضمي.

جزء آخر مهم من النظام الغذائي النباتي الكامل الغذاء هو دمج الفطر، وفقًا لما أضافته الدكتورة نغوين. والمثير للاهتمام أن الفطر ليس من الخضروات أو الفواكه، بل هو من الفطريات. ولقد جرت دراسة هذه الفطريات جيدًا في التغذية الطبية، وأظهرت خصائص تعزيز المناعة ودعم صحة الدماغ وتأثيرات مضادة للأكسدة. ويحظى الفطر بطعم رائع ويمكن أن يضيف نكهة إضافية إلى أي طبق، خاصةً عند طهيه. كما يمكن أن يأخذ جميع نكهات التوابل المحيطة به.

كما أضافت الدكتورة نغوين قائلةً، "يتمثل الهدف النهائي في تغذية أجسامنا بطريقة مستدامة وتناسبنا". "قد لا يكون النظام الغذائي النباتي الكامل الغذاء بنسبة 100% مناسبًا للجميع، لكننا نعلم أن إدراج الفواكه والخضروات في النظام الغذائي يأتي بفوائد صحية طويلة الأمد".

لذا، إذا كان ذلك يعني إضافة شيء واحد في كل مرة، أو الابتعاد عن أحد تلك الأطعمة التي نتجنبها عادةً، مثل اللحوم الحمراء، أو منتجات الألبان، أو الزيوت والدهون غير الضرورية، فنحن نفعل ذلك ببطء.

إذا واجهت أي عائق في أي نقطة في العملية، فيمكنك دائمًا التحدث إلى فريق الرعاية الصحية للحصول على مساعدة إضافية.

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